In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Mundenheimer Bürgermeister-Butscher-Straße einen Renault Trafic aufgebrochen und entwendeten Arbeitswerkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773.