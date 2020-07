Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen sind im Mannheimer Stadtteil Neckarau zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren verletzt worden. Die beiden Männer waren laut Polizei kurz nach 8 Uhr in der Schulstraße mit dem Entladen eines Lastwagens beschäftigt. Beim Ausladen eines schweren, vorgefertigten Möbelstücks fiel dieses auf die beiden Männer, wobei sich der 32-Jährige den Arm brach und sein 41-jähriger Kollege eine Quetschung am Unterschenkel zuzog. Beide wurden in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern unterdessen an.