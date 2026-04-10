[Aktualisiert um 9.55 Uhr] Bei einem schweren Arbeitsunfall im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen sind am Donnerstagmittag vier Mitarbeiter von Fremdfirmen verletzt worden. Nach Angaben der BASF von Freitagmorgen konnten die beiden leicht Verletzten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Zu den zwei schwer verletzten Personen wollte das Unternehmen auf Nachfrage keine Angaben machen – auch nicht, ob die beiden in Lebensgefahr schweben.

Nach Auskunft der BASF ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 13.45 Uhr bei Montagearbeiten an einer Löschwasserleitung. Zwei Betroffene erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt stationär in einer Klinik aufgenommen. Zwei weitere Arbeiter wurden leicht verletzt und waren ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt worden. Die zuständigen Aufsichtsbehörden seien über den Arbeitsunfall informiert worden, teilte der Konzern weiter mit. Chemikalien hätten bei dem Unfall keine Rolle gespielt, hieß es.