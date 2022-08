Die heutigen Nachrichten und Leseempfehlungen aus den Redaktionen Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer:

Apotheken-​Versandhändler baut über 150 Arbeitsplätze ab

Die bevorstehende Schließung der Stifts-Apotheke in Oggersheim wird in Ludwigshafen mindestens 150 Arbeitsplätze kosten. Grund ist das angedockte Arznei-Versandgeschäft, das künftig nur noch in abgespeckter Form von der Industriestraße aus weitergeführt wird. Zum Artikel.

Kapitäne verzweifelt gesucht

Nicht nur an Land gibt es derzeit bei zahlreichen Jobs Personalmangel. Auch auf dem Rhein sind die Sorgen angesichts fehlender Fachkräfte groß. Einen wie Michael Becht, der die größten Kähne steuern darf, würden sie in diesen Tagen gerne klonen. Dabei begann alles mit einer Schnapsidee. Zum Artikel.

Schützengesellschaft: Neues Vereinsheim nimmt Formen an

Drei Jahre nach dem verheerenden Brand geht es auf dem Gelände der Schützengesellschaft Frankenthal voran. Zur Weihnachtsfeier soll bereits in das neue Vereinsheim eingeladen werden. Wie es derzeit auf der Baustelle in der Mahlastraße aussieht, lesen Sie hier.

Entgelterhöhung in Pflegeheimen

In fast allen Bereichen des Lebens steigen die Preise, auch fürs Wohnen in einem Seniorenheim. Viele Pflegebedürftige erhalten derzeit die Aufforderung, künftig mehr zu bezahlen. Die Rechnungen sind aber oft nicht richtig begründet und deshalb unwirksam, wie ein Fall in Dudenhofen zeigt.