Mit ihren Vorstellungen über den „Arbeitsplatz der Zukunft“ hat es die Stadtverwaltung ins Finale des eGovernment-Wettbewerbs geschafft. Schirmherrin ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

In der Kategorie „Agile Transformation“ wird das Projekt diese Woche einer unabhängigen Jury präsentiert. Bis September stellt es sich danach einem Online-Voting für den Publikumspreis, der in Berlin verliehen wird. „Die Nominierung bestätigt uns darin, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben hin zu einer modernen, krisenfesten und ressourcenschonenden Verwaltung“, kommentierte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die das Projekt initiiert hat, den Zwischenstand. Das Projekt „Arbeitsplatz der Zukunft“ weise gleichsam als Kompass den Weg zu einer zukunftsfähigen und resilienten Aufstellung.

Rathaus 2.0

„Auf dem Weg hin zum Rathaus der Zukunft denken wir die großen Transformationen bei Digitalisierung, Demografie, Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft mit“, beschreibt Projektleiterin Anne Niedecken, Leiterin des Bereichs Organisations- und Personalentwicklung bei der Stadtverwaltung, die Strategie. Wissenschaftlich unterstützt wurde sie durch das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

Der eGovernment-Wettbewerb will die besten Projekte zur Verwaltungsmodernisierung würdigen. Bei den virtuellen Finalistentagen am 5. und 6. Juli stellen Bundes- und Landesbehörden, aber auch Kommunen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Projekte und Konzepte für eine digitale Verwaltung mit Fokus bürger- und unternehmensfreundlichen Dienstleistungen vor. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Verwaltungswissenschaften, IT, Gesellschaftsentwicklung und Medien entscheidet danach über die finalen Platzierungen.

