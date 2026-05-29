Der Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat im Mai spürbar angezogen. Die Arbeitslosenquote sank wieder unter die Zehn-Prozent-Marke.

Der Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat im Mai etwas an Fahrt aufgenommen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren in der Stadt 9439 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 323 weniger als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Zahl allerdings weiterhin um 457 höher.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent und fiel damit erstmals seit Monaten wieder unter die Zehn-Prozent-Marke.

Im Mai meldeten sich 1781 Menschen neu arbeitslos. Das waren 212 weniger als im Vormonat und vier weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig konnten 2117 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das sind zwar 141 weniger als im April, aber 416 mehr als im Mai 2025.

Auch auf dem Stellenmarkt gab es positive Signale. Unternehmen aus Ludwigshafen meldeten 267 neue Arbeitsstellen. Das sind 23 mehr als im April und 30 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt waren im Stadtgebiet 1541 offene Stellen registriert. Der Bestand liegt damit allerdings weiterhin unter dem Niveau des Vorjahres. Gegenüber April verringerte sich die Zahl der offenen Stellen um 55, im Jahresvergleich um 193.

Für den gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen – dazu gehören neben der Stadt auch Frankenthal, Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis – waren im Mai 16.825 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 531 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,1 Prozent.

Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, spricht von einer spürbaren Belebung. Nachdem der übliche Frühjahrsaufschwung in den vergangenen Monaten ausgeblieben sei, habe der Arbeitsmarkt im Mai wieder etwas Schwung aufgenommen. Mehr Menschen hätten ihre Arbeitslosigkeit beenden können, gleichzeitig seien mehr Stellen gemeldet worden. Angesichts der wirtschaftlichen Lage bleibe die weitere Entwicklung jedoch abzuwarten.