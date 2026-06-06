Der Arbeitsmarkt wandelt sich. Beschäftigte müssen immer schneller reagieren. Manchmal kommt man auch selbst an den Punkt, an dem man merkt, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist. „Einen Schritt weiter“ geht es beruflich mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Arbeitsagenturen in der Metropolregion Rhein-Neckar.

„KI im Bewerbungsprozess“

Das Vortragsprogramm startet am Dienstag, 9. Juni, 9 Uhr, mit dem Thema „KI im Bewerbungsprozess“, um 16.30 Uhr folgt „Ihr Weg zum Traumberuf – Weil Ihre Stärken zählen“. Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos, eine Anmeldung er folgt über die Internetseite https://eveeno.com/workshops-bbie-mrn. Fragen können per E-Mail übermittelt werden an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Weitere Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Ludwigshafen, Landau, Mannheim, und Heidelberg gibt es im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie.

Fragen beantworten zudem Brigitte Bertram und Yvonne Fuhrmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, entweder per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de oder unter den Telefonnummern 0621 5993-566 und 0621 5993-278.