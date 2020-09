Dass es im August mehr Arbeitslose gegeben hat, liegt nach Angaben der Agentur für Arbeit nicht an den Folgen der Corona-Pandemie. Vielmehr machen die Experten „saisonale Arbeitsmarktschwankungen“ für den Anstieg auf 7,7 Prozent aus – Vormonat: 7,6 Prozent. Die Corona-Pandemie sei nur noch in Einzelfällen für einen Jobverlust verantwortlich, sagt Jeanette Pandza, Geschäftsführerin Operativ bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Ihr Gebiet umfasst die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis. Der Arbeitsmarkt zeichne sich derzeit durch dieses Muster aus, so Pandza: Saisonbedingt komme es nun wieder zu Jobverlusten, zugleich seien Arbeitgeber wegen der Corona-Pandemie noch zurückhaltend bei Einstellungen. Aktuell sind bei der Agentur 661 offene Stellen gemeldet – 91 weniger als im Juli und 196 weniger als im August 2019. Auf dem Ausbildungsmarkt sehe es dagegen gut aus: Von 2639 gemeldeten Ausbildungsstellen seien 815 noch unbesetzt. Jugendliche, die auf Lehrstellensuche sind, bekommen unter Telefon 0800/4555500 einen Termin für die Berufsberatung.

In der Stadt Ludwigshafen zählt die Agentur aktuell 9814 Arbeitslose, 100 mehr als Ende Juli. Die Quote liegt bei 10,5 Prozent. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 4113 Menschen ohne Job, dies entspricht einer Quote von 4,6 Prozent. In Mannheim ist die Arbeitslosenquote um 0,4 Punkte auf nun 7,8 Prozent gestiegen. Die dortige Agentur teilt mit, dass sich im August 1011 Personen arbeitslos gemeldet haben (im Juli waren es 886).