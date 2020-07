Im vierten Monat mit Corona-Auswirkungen hat sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Region stabilisiert: Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Juli kaum gestiegen. Vergleicht man die Lage aber mit dem Vorjahr, ergibt sich ein anderes Bild: Die Arbeitslosigkeit ist um 26 Prozent angestiegen. Dennoch gibt es Hoffnungszeichen.

Wie die Agentur für Arbeit weiter mitteilt, waren in der Vorderpfalz im Juli 17.813 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 153 mehr als im Juni. „Der leichte Anstieg macht deutlich, dass der Arbeitsmarkt unter den Corona-Bedingungen eine Stabilität entwickelt“, kommentiert Benjamin Wehbring, Chef der Arbeitsagentur Ludwigshafen, die Zahlen.

Besonders erfreulich sei, dass wieder mehr Menschen eine Arbeit gefunden hätten. Die Anzahl der Frauen und Männer, die sich aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet haben, habe ebenfalls fast das Niveau des Vorjahres erreicht, so die Agentur.

Höherer Personalbedarf

Eine ähnliche Entwicklung ist auf der Seite der Arbeitgeber zu beobachten, die erneut wieder mehr Bedarf an Personal gemeldet haben. So wurden im Juli 752 neue Stellen angeboten, das ist auch im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus (+21). Betrachtet man die gemeldeten Stellen im Vormonat Juni hat das Angebot im Juli um ganze 36 Prozent zugelegt.

„Ein starker Personalbedarf ist im Dienstleistungssektor zu verzeichnen, aber auch die öffentliche Verwaltung oder das Gesundheits- und Sozialwesen haben vermehrt Stellen gemeldet. Es ist schön zu sehen, dass die Betriebe allmählich wieder zum Alltagsgeschehen übergehen und in Personal investieren“, sagt Wehbring. Er betont die enorme Bedeutung des Kurzarbeitergeldes, mit dessen Hilfe es Arbeitgebern gelungen sei, die Corona-Krise ohne größeren Personalabbau zu meistern. Das Instrument wird von den Arbeitgebern im Juli weniger genutzt – ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Konjunktur wieder anspringt. Im Juli gab es lediglich 40 neue Anzeigen auf Kurzarbeit. Zum Vergleich: Im März, April und Mai hatten insgesamt 3400 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt.

Schwierige Lage in der Stadt

Die Lage in Ludwigshafen bleibt schwierig: In der Stadt waren im Juli mit 9714 Menschen zwar 81 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat, jedoch über 1900 mehr als vor einem Jahr. Es ist auch weniger Menschen gelungen, einen neuen Job zu bekommen. Die Arbeitslosenquote verharrt in Ludwigshafen wie im Vormonat bei 10,4 Prozent. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist zwar die Anzahl der Arbeitslosen im Juli angestiegen, doch mit einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent ist die Lage dort besser. Auch in der Nachbarstadt Mannheim ist trotz eines Zuwachses die Arbeitslosenquote mit 7,4 Prozent deutlich niedriger als in Ludwigshafen.