Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Vorderpfalz im April nur minimal gesunken. Neue Stellen wurden seltener gemeldet. Besonders Ludwigshafen verzeichnet eine hohe Quote.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen waren im April 17.356 Menschen arbeitslos gemeldet, 1234 mehr als vor einem Jahr (7,4 Prozent). „Es gibt derzeit kaum nennenswerte Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Der sonst bereits im März einsetzende größere Belebungsschwung durchs Frühjahr ist ausgeblieben. Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Lage, die viele Betriebe hinsichtlich Einstellungen vorsichtig agieren lässt. Hinzu kommt, dass es für das Stellenangebot oft keine passenden Bewerber gibt“, sagt Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen.

In der Stadt Ludwigshafen waren im April 9.762 Personen arbeitslos gemeldet, 869 mehr als vor einem Jahr (10,1 Prozent). Knapp 2000 Menschen haben sich neu arbeitslos gemeldet, fast ebenso viele Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Für das Stadtgebiet wurden 244 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 124 weniger als im März und 30 weniger als im Vorjahr; der Bestand umfasst 1.596 Stellen.