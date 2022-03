Die Arbeitslosenzahlen sind im Februar leicht zurückgegangen. Beim Blick auf die weitere Entwicklung des Arbeitsmarkts gibt es Grund zur Hoffnung, aber auch zur Sorge. Corona-Krise und Ukraine-Krieg sind hier die Stichworte.

Die aktuellen Zahlen: Nach dem saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar hat sich der Arbeitsmarkt in der Region stabilisiert. In Ludwigshafen waren laut Arbeitsagentur im Februar mit 8116 Menschen 199 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 1428 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,2 Prozenpunkte auf 8,6 Prozent. Ähnliches Bild in Frankenthal: Dort hatten 32 Menschen weniger keine Arbeit als im Januar. Die Arbeitslosenquote ist damit leicht gesunken auf 7,6 Prozent. Um neun zurückgegangen ist die Zahl der Arbeitslosen in Speyer. Die Quote wird mit 5,9 Prozent beziffert. Im Rhein-Pfalz-Kreis waren im Vergleich zum Vormonat 42 Menschen weniger ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote dort sank auf 3,8 Prozent, in Mannheim auf 6,7 Prozent.

Corona und Ukraine-Krieg: Optimistisch in die Zukunft schaut Ralf Lenke, der Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur Frankenthal, wegen wegfallender Corona-Beschränkungen. Dies werde beispielsweise dem Einzelhandel und der Gastronomie helfen. Hinzu komme, dass das bessere Wetter zu mehr Aufträgen im Bau- und Gartenlandschaftsbaugewerbe führe. „Wie stark sich der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland, die daraus resultierenden Lieferengpässe und steigenden Rohstoffpreise mittelfristig auf unseren Arbeitsmarkt auswirken werden, ist aktuell noch nicht absehbar“, sagt Lenke.

Chancen auf einen Job: Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist gewachsen. „Fachkräfte werden in vielen Bereichen händeringend gesucht“, so Daniel Lips, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Ludwigshafen. Er verweist auf die eigene „Woche der Ausbildung“, wo vom 14. bis 18. März regionale Arbeitgeber über ihre Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Azubis werden laut Lips aus ihrer Ausbildungspraxis berichten.

