Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt, dass viele Bürger nicht von ihrem Lohn leben können. Der DGB hat Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Demnach mussten in Ludwigshafen zum Stichtag im Dezember 2019 insgesamt 1860 Personen trotz einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zusätzlich noch aufstockende Leistungen vom Jobcenter in Anspruch nehmen, um über die Runden zu kommen. Jede vierte Person, die zusätzliche Leistungen erhielt, hatte sogar einen Vollzeitjob, so der DGB. „Vollzeit zu arbeiten und trotzdem zum Amt zu müssen, ist für viele Beschäftigte entwürdigend“, erklärt DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein. Er ergänzt: „Der Staat wird dabei als Lückenbüßer für niedrige Löhne missbraucht.“ Er fordert, diesen Trend zu stoppen. Denn zunehmend gehen seiner Meinung nach Arbeitgeber dazu über, Jobs nur noch in Teilzeit oder als Leiharbeit anzubieten. „Das erhöht für die Arbeitgeber die betriebliche Flexibilität, führt aber dazu, dass noch mehr Beschäftigte nicht von ihrem Einkommen leben können und Hilfe durch das Jobcenter beantragen müssen. 1175 Beschäftigte in Teilzeitjobs waren in Ludwigshafen davon betroffen“, so Stein. Er fordert daher: „Wer arbeitet, soll auch sich und seine Familie davon versorgen können, und zwar jetzt und auch im Alter. Die Bundesregierung muss alles dafür tun, den Niedriglohnsumpf trocken zu legen. Das heißt, der Mindestlohn muss endlich rauf auf zwölf Euro.“