Fast konstant blieb die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen im März: Im Bezirk lag sie bei 7,4 Prozentpunkten.

Mit insgesamt 17.443 arbeitslos gemeldeten Personen verzeichnete der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen einen Rückgang von 141 Personen im Vergleich zum Februar, allerdings sind es 1342 mehr als im selben Monat 2025. 3642 Personen meldeten sich neu arbeitslos.

„Noch kann sich der Arbeitsmarkt etwas stabil halten, allerdings machen sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dennoch bemerkbar. Dies zeigen die Bewegungen bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Zum Stichtag am 30. September 2025 wurden 186.967 Beschäftigte in unserem Bezirk gezählt, das sind lediglich 0,1 Prozent mehr als Ende September 2024“, sagt Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Mit einem Rückgang von zwei Prozent sei die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe am schlechtesten ausgefallen. Hier waren 1074 Beschäftigte weniger tätig als Ende September 2024. „Arbeitgeber überdenken Neueinstellungen, auch wenn im März wieder mehr neue Jobmöglichkeiten gemeldet wurden als im Februar“, sagt Lips. Der Arbeitgeber-Service konnte im März 715 neue Stellen aufnehmen. Der Bestand umfasst 3106 Jobs, 151 mehr als im Februar.

Im März waren in Ludwigshafen 9750 Personen arbeitslos gemeldet, 985 mehr als vor einem Jahr. 2112 Personen haben sich arbeitslos gemeldet. 2179 Frauen und Männer konnten laut Bericht der Agentur für Arbeit ihre Arbeitslosigkeit beenden. Für das Stadtgebiet Ludwigshafen wurden 368 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 75 mehr als im Februar. Im Rhein-Pfalz-Kreis blieb die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent. Hier waren 3926 Personen arbeitslos gemeldet. 832 Personen meldeten sich im März neu arbeitslos. Gleichzeitig konnten 844 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Es wurden 163 neue Jobmöglichkeiten gemeldet. Insgesamt umfasst der Bestand 730 Stellen.