Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird seit über einem Jahr von Corona beeinflusst. Die Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen und der Region ist durch die Pandemie angestiegen. Es gibt aber Anzeichen für eine Erholung. So ist die Anzahl der Stellenangebote deutlich angestiegen. Arbeitgeber suchen wieder mehr Personal.

Die aktuellen Zahlen: In der Stadt Ludwigshafen waren im Juli 9039 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 188 weniger als im Vormonat und 675 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt in der Stadt bei 9,6 Prozent und ist damit deutlich höher als der Bundesdurchschnitt (4,9). Die Quote in Ludwigshafen sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind im Juli 3806 Arbeitslose (Quote: 4,3 Prozent) registriert worden. In Mannheim waren es 12.593 Menschen (7,2 Prozent).

Wer Arbeit sucht: Die zahlenmäßig größte Gruppe sind über 50-Jährige und Menschen, die schon länger keinen Job haben. In dieser Gruppe gibt es viele Leute, die keine qualifizierte Ausbildung haben. Der Anteil dieser Menschen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen beträgt etwa ein Drittel.

Wie’s für junge Leute aussieht: Im Juli kommt es üblicherweise zu einem Arbeitslosenanstieg bei Jugendlichen unter 25 Jahren. In diesem Jahr gibt es einen Anstieg von elf Prozent, sagt Benjamin Wehbring, Chef der Arbeitsagentur Ludwigshafen. Es handele sich überwiegend um junge Menschen, deren Ausbildung endete und die nun eine neue Anstellung suchten. Ihre Chancen, schnell wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, seien sehr gut, denn gut ausgebildete Fachkräfte würden in allen Bereichen stark nachgefragt.

Wie der Stellenmarkt aussieht: Der Gesamtbestand der Agentur umfasst aktuell 3653 Stellen, 271 mehr als im Vormonat und 1117 mehr als vor einem Jahr. „Dieser umfangreiche Stellenbestand bietet Menschen in der Region gute Möglichkeiten, beruflich neu durchzustarten oder wieder in die Berufswelt einzusteigen. Gut sieht es auch für Jugendliche aus, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, denn Arbeitgeber bieten noch viele Ausbildungsplätze an“, berichtet Wehbring.

Noch Fragen?

Wer an ein Job sucht, kann sich an die Agentur wenden: per E-Mail an ludwigshafen.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder Telefon 0800- 4555500.