Auf dem Arbeitsmarkt haben sich die saisonüblichen Frühlingsgefühle noch nicht bemerkbar gemacht. Daniel Lips, Geschäftsführer der Vorderpfälzer Agentur für Arbeit, erwartet eine Belebung aber in den kommenden Wochen.

Bisher erweise sich der Arbeitsmarkt als stabil und robust. Zum Monatsende waren mit insgesamt 14.818 Männern und Frauen lediglich zehn mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 187 mehr als vor einem Jahr, wie aus der Monatsbilanz hervorgeht. 5863 davon (plus zwei) entfallen auf die Agentur für Arbeit, die restlichen 8955 (plus acht) werden als Langzeitarbeitslose vom benachbarten Jobcenter begleitet. Die Arbeitslosenquote stagniert seit Jahresbeginn bei 6,4 Prozent.

3146 Vorderpfälzer haben im März einen neuen Job gefunden. Das sind 266 weniger als im Vormonat, aber 156 mehr als vor einem Jahr. Umgekehrt haben sich 3153 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 199 weniger als im Februar, aber 390 mehr als im Vorjahr. In der Stadt Ludwigshafen hat sich die Arbeitslosigkeit kurz- wie mittelfristig erhöht. In der Agentur sind nun 8117 Menschen registriert. Die Quote ist leicht auf 8,7 Prozent (+ 0,1) gestiegen.

Gesucht werden Arbeitskräfte vor allem in den Branchen wirtschaftliche Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel und Autoreparaturen. Im März wurde dem Arbeitgeber-Service 578 offene Stellen gemeldet, 98 weniger als im Vormonat und 204 weniger als vor einem Jahr. Von den im Herbst gemeldeten 2082 Ausbildungsplätzen ist mit 1361 über die Hälfte weiterhin unbesetzt, vor allem in der Chemie und im Einzelhandel.