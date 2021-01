Dass es im Januar steigende Arbeitslosenzahlen gegeben hat, führt die Ludwigshafener Agentur für Arbeit auf die im Januar üblichen „saisonalen Effekte“ zurück. Der Corona-Lockdown wirke sich auf die aktuellen Daten nur minimal aus.

Die Ludwigshafener Arbeitsmarktexperten, die auch für die Städte Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis zuständig sind, stellen ihre Januar-Analysen unter die Überschrift „üblicher saisonbedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit“. 17.554 Menschen waren im zu Ende gehenden Monat im gesamten Bezirk arbeitslos gemeldet – 1130 mehr als im Dezember und 2806 mehr als im Januar 2020. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent (Dezember: 7,0 Prozent).

Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ludwigshafener Agentur für Arbeit, ordnet den aktuellen Anstieg ein: „Eine Steigerung der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, denn zum einen laufen Arbeitsverträge oftmals zum Jahresende aus, und zum anderen werden in den Wintermonaten in witterungsabhängigen Berufen weniger Arbeitskräfte benötigt.“ Die Corona-Pandemie und der Lockdown hätten auf die aktuelle Lage „nur geringfügig Einfluss“ gehabt. Der Anstieg sei zu „80 Prozent auf saisonale Gründe zurückzuführen und nur zu 20 Prozent auf den Einfluss von Corona“.

Anstieg auch in Mannheim

Kurzarbeit bleibe ein wichtiges Instrument, um Arbeitsplätze zu erhalten, so Wehbring. 250 Anzeigen auf Kurzarbeit habe es im Januar gegeben. Der Agentur sind im Januar 468 offene Stellen gemeldet worden – das seien zwar 226 weniger als im Dezember, aber nur acht weniger als vor einem Jahr. „Damit haben die Stellenmeldungen wieder fast das Vorjahresniveau erreicht“, so Wehbring. Er appelliert an Bürger, die Chancen für Aus- und Weiterbildung zu nutzen. Wer wolle, bekomme auch weiterhin eine Beratung bei der Agentur – weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621/5993-888.

Auch die Mannheimer Arbeitsagentur meldet einen Anstieg der Zahlen: Der Zuwachs im Vergleich zum Vormonat beträgt 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 7,8 Prozent. Die Agentur-Experten in Mannheim führen die Entwicklung ebenfalls auf die üblichen saisonalen Schwankungen zurück. Effekte des zweiten Corona-Lockdowns seien in den vorgelegten Zahlen noch nicht ablesbar. Dieser sei aber bei der wieder zunehmenden Kurzarbeit „deutlich spürbar“.