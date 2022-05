Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt hält noch an. Die Arbeitslosenquote ist im Mai weiter gesunken. Die Folgen des Kriegs sind in der Region zwar deutlicher spürbar, trüben die Stimmung aber noch nicht signifikant ein.

Wie die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht detaillierter ausführt, ist die absolute Zahl der Arbeitslosen im Vorderpfälzer Bezirk auf 14.181 gesunken. Das sind 269 weniger als im April und 2750 weniger als vor einem Jahr. Davon waren 9070 Langzeit-Arbeitslose im Jobcenter gemeldet und 5111 Frauen und Männer in der Agentur für Arbeit. Die Arbeitlosenquote liegt damit bei 6,1 Prozent, nach 6,2 im April.

Trotz zurückhaltender Prognosen über die weitere Entwicklung der Wirtschaft sieht die operative Geschäftsführerin der Agentur, Jeanette Pandza, den regionalen Arbeitsmarkt noch stabil. 2490 Beschäftigte haben sich in der Berliner Straße gemeldet, nachdem sie im Mai ihren Job verloren hatten. Das sind 252 weniger im April, als von manchen Experten bereits eine Verschlechterung der Konjunktur wegen Inflationsängsten und globalen Lieferengpässen erwartet worden war. Der Saldo ist sogar positiv: Im Mai konnten 2744 Menschen eine neue Arbeit aufnehmen.

Noch mehr als 4000 offene Stellen

Bei den offenen Stellen zeichnen sich erste Bremsspuren ab. Dem Arbeitgeber-Service sind in den vergangenen vier Wochen zwar 618 neue Jobangebote gemeldet worden. Das sind aber 192 weniger als im April, hingegen nur 64 weniger als vor einem Jahr. Im Bestand der Agentur finden sich 4064 Stellen. Damit wird die Marke von 4000 im Frühjahr nicht gerissen, auch wenn das Angebot um 143 Stellen geschrumpft ist.

„Wer auf der Suche nach einem Job ist, hat weiter gute Chancen, beruflich neu durchzustarten oder wieder in die Berufswelt einzusteigen“, prognostizierte Pandza. Sie warb auch für eine Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern. Mittel- und langfristige profitierten Unternehmen davon.

Genug Ausbildungsplätze

Rückläufig bleibt auch die Zahl der Interessenten an einer Ausbildung. Dafür beschreibt die Agentur die Trends mit Bezug auf das jeweils im Oktober beginnende Berichtsjahr. Seitdem haben 2088 Bewerberinnen und Bewerber Assistenz der Agentur in Anspruch genommen. Das sind 103 weniger als ein Jahr zuvor. Rechnerisch übersteigt das Angebot die Nachfrage. Der Agentur sind 2440 freie Ausbildungsstellen gemeldet, 16 weniger als im Vorjahr.

„Wer auf dem Sprung ins Berufsleben oder ins Studium ist oder wissen möchte, welche Ausbildungsmöglichkeiten am besten passen, sollte sich bei unserer Berufsberatung melden“, riet Pandza.

Die Lage in Ludwigshafen

In Ludwigshafen wird mehr Arbeit angeboten. Aktuell sind 7839 Menschen auf der Suche. Das sind zwar „nur“ 84 weniger als im April, aber 1448 weniger als vor einem Jahr. Exakt soviele, 1448, haben im Mai ihre Arbeitslosigkeit beenden können. 1359 haben sich neu arbeitssuchend gemeldet. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 8,4 Prozent.

Auch in der Stadt zögern Chefs zunehmend, neue Jobangebote zu machen. Dem Arbeitgeber-Service wurden im Mai 319 offene Stellen gemeldet, 39 weniger als im April. Im Bestand finden sich aber immer noch 1920 Jobmöglichkeiten.

Im Rhein-Pfalz-Kreis suchen aktuell 3195 Menschen eine Beschäftigung. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Im Bezirk Frankenthal ist die Arbeitslosenquote im Mai um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent gesunken. 2128 Menschen sind dort arbeitslos gemeldet, 35 weniger als im April und 437 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent (minus 0,2). Im Bezirk Speyer sind 2593 Männer und Frauen auf Arbeitssuche, 89 weniger als im April und 505 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in der Domstadt ist um 0,1 Punkte auf nun 4,5 Prozent gesunken.

Noch Fragen?

Berufsberatung: Telefon 0800 4555500 oder

Arbeitgeber-Service