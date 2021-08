Ab dem 1. September müssen Arbeitslosmeldungen wieder verpflichtend persönlich in der Agentur für Arbeit erfolgen. Diese Regelung gilt nach Angaben der Arbeitsagentur bundesweit. In der Agentur für Arbeit Ludwigshafen sowie in den Geschäftsstellen Frankenthal und Speyer gelten daher ab 1. September folgende Servicezeiten: Ludwigshafen, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr; Geschäftsstelle Frankenthal, Montag, Dienstag und Donnerstag, 8 bis 11 Uhr; Geschäftsstelle Speyer, Montag bis Mittwoch, 8 bis 11 Uhr. Alle weiteren Kundenanliegen können über die gebührenfreie Servicenummer 0800/4555500 und die digitalen Services der Bundesagentur für Arbeit geklärt werden. Ausführliche Informationen im Netz unter www.arbeitsagentur.de.