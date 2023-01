Die Arbeitslosenquote ist im Januar zwar um 0,3 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent angestiegen. Der Geschäftsführer der Vorderpfälzer Agentur für Arbeit, Daniel Lips, sieht darin aber keinen Grund zur Unruhe.

Die Entwicklung hat er nicht nur erwartet, er kann sie auch erklären. Sie sei saisonalen Faktoren geschuldet: „Einige Arbeitsverträge sind zum Jahresende ausgelaufen, und in den Wintermonaten wird in den witterungsabhängigen Berufen weniger Personal benötigt“, erklärte Lips bei der Vorlage der Monatsbilanz. Der Jahresvergleich bestätigt den generellen Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt. Im Januar 2022 haben sich diese beiden Faktoren in der Statistik ebenfalls bemerkbar gemacht. Allerdings hatten sich damals 266 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als aktuell.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit waren im Januar mit 14.867 Personen 773 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In der Agentur in der Berliner Straße waren mit 5926 Männern und Frauen 457 mehr registriert als im Dezember. Beim benachbarten Jobcenter waren 8941 Langzeitarbeitlose gemeldet, ein Plus von 316.

Umgekehrt konnten in den vergangenen vier Wochen 2472 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 646 weniger als im Dezember, aber acht mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum haben sich 3240 arbeitslos gemeldet, 88 mehr als im Vormonat und 181 mehr als im Vorjahr.

Qualifizieren und weiterbilden

Arbeitgeber haben im Januar 473 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 57 weniger als im Vormonat und 334 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell 3699 Stellen, 188 weniger als im Dezember und 90 weniger als im Vorjahr. Qualifizierung und Weiterbildung blieben unvermindert im Fokus der Agentur, kündigte Lips für 2023 an.

In Ludwigshafen waren im Januar mit 8043 Personen 483 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat, allerdings 272 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. 1666 Stellen in der Stadt sind unbesetzt.