Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet Ludwigshafen lag im Juli bei 9,6 Prozent (plus 0,1 Prozent), insgesamt waren 9205 Personen arbeitslos gemeldet (133 mehr als im Vormonat). Die Agentur für Arbeit spricht in diesem Zusammenhang von einer für Juli typischen Entwicklung und weist insbesondere auf die guten Chancen junger Menschen hin, die noch einen Ausbildungsplatz suchen.

Viele junge Menschen müssen in den Sommermonaten den Übergang von der Schule, der Ausbildung oder dem Studium in die Beschäftigung bewältigen. „Gelingt es ihnen nicht, direkt eine Ausbildungsstelle oder einen neuen Arbeitsplatz zu finden, müssen sie sich bei der Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos melden“, sagt Daniel Lips. Im Bereich der Unter-25-Jährigen sei deshalb im Juli entsprechend auch der größte Anstieg in Sachen Arbeitslosigkeit zu verzeichnen – plus sieben Prozent im Vergleich zum Vormonat und bezogen auf den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, erläutert Lips als Vorsitzender der Geschäftsführung.

Noch 703 Lehrstellen unbesetzt

„Ich bin guter Dinge, dass wir jungen Menschen, die noch nicht wissen, wie es nach den Sommerferien weitergeht, einen Berufseinstieg ermöglichen und somit Arbeitgebern zu ihren neuen zukünftigen Fachkräften verhelfen können“, meint Lips, der sowohl Jugendlichen als auch Arbeitgebern rät, sich von den zuständigen Teams der Arbeitsagentur beraten zu lassen. Derzeit seien in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal und Speyer insgesamt noch 703 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Doch auch die Chancen für ältere Menschen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, stehen laut Daniel Lips gut: Für das Stadtgebiet Ludwigshafen seien dem Arbeitgeber-Service im Juli insgesamt 331 neue Jobmöglichkeiten gemeldet worden, das sind 122 mehr als im Juni. Der Bestand in Ludwigshafen umfasse damit aktuell 1808 Stellen. Blickt man über die Stadt hinaus in den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen – also auch nach Frankenthal, Speyer und in den Rhein-Pfalz-Kreis – dann wurden dem Arbeitgeber-Service im Juli 577 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 185 mehr als im Vormonat und 91 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasse aktuell 3424 Stellen.

Noch Fragen?

Die Berufsberatung ist unter der kostenfreien Hotline 0800 4 5555 00 oder per Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de erreichbar. Ein Termin beim Arbeitgeber-Service kann unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 4 5555 20 oder per Mail an Ludwigshafen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de vereinbart werden.