Die Agentur für Arbeit mit Sitz in Ludwigshafen startet eine Workshop-Woche unter dem Thema „Einen Schritt weiter“ mit 13 digitalen Veranstaltungen vom 27. Juni bis 1. Juli. Hierbei werden verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung behandelt: von Finanzierungsmöglichkeiten für Weiterbildungen über Infos zu Quereinstiegsmöglichkeiten bis hin zur Selbstvermarktung für Introvertierte. Weitere Infos sind im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie zu finden. Die Teilnahme an den Online-Workshops ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer nach Agenturangaben den Link zur virtuellen Veranstaltungsplattform.