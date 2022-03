Nach der Bewältigung der Folgen der Pandemie bereitet sich die Agentur für Arbeit auf die nächste Herausforderung vor. Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich in der Berliner Straße bereits arbeitssuchend gemeldet, in den nächsten Wochen rechnet Geschäftsführer Daniel Lips in den mit einer deutlich steigenden Zahl an Antragstellungen in der Berliner Straße.

Sollte die Nachfrage spürbar ansteigen, sieht Lips sein Haus gewappnet. Auch aufgrund der Erfahrungen während der Pandemie, „in der wir schon einmal in der Lage waren, in kürzester Zeit auf eine extreme Lage zu reagieren“. Seit Anfang der Woche hat die Bundesagentur eine zentrale Hotline geschaltet, über die sich Arbeitssuchende aus der Ukraine melden können. Für die Beratung vor Ort können die Mitarbeiter bei Bedarf eine Dolmetscher-Hotline zuschalten.

Rosige Aussichten auf Ausbildungsmarkt

Für den Fall, dass der Konflikt um Gaslieferungen aus Russland eskaliert und die Bundesregierung gezwungen wäre, Lieferungen etwa an die Industrie zu rationalisieren, bereitet sich die Agentur gleichfalls vor. „Noch ist das hypothetisch, aber wir wappnen uns für Eventualitäten“, sagte Lips auf einer Pressekonferenz. Ein Pool von bis zu drei Dutzend Mitarbeiterin sei in der Lage, ad hoc etwa Anträge auf Kurzarbeit zu bearbeiten.

Ähnlich positiv wie auf dem Arbeitsmarkt stellt sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt dar. Nach wie vor bieten die Unternehmen in der Vorderpfalz mehr Ausbildungsstellen (2295) an als die Agentur mit registrierten Bewerbern (1825) rechnerisch besetzen kann. Wie aus der Halbjahresbilanz weiter hervorgeht, waren Ende März 1200 Bewerber noch nicht versorgt und 1474 Ausbildungsstellen unbesetzt. „Arbeitgeber in der Region suchen händeringend nach Azubis, unsere Berufsberater haben alle Hände voll zu tun.“ Ausführlicher Bericht hier.