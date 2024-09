„Männer in der Väterrolle: Zwischen Familienfokus und Karrierek(n)ick“ heißt ein digitaler Vortrag am Donnerstag, 19. September, 19.30 bis 21 Uhr. Das 90-minütige Seminar bietet die Chance für eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Vaterrolle und den gesellschaftlichen Erwartungen. Veranstaltet wird es von der Bundesagentur für Arbeit in Ludwigshafen und dem Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer sowie des Rhein-Pfalz-Kreises.

Im gemeinsamen Austausch mit den anderen Teilnehmenden werden die Veränderungen im Rollenbild von Vätern erarbeitet und neue Perspektiven gewonnen, um mit praktischen Handlungsimpulsen die moderne Vaterrolle gut gestalten zu können.

Referent ist Martin Noack systemischer Supervisor, Coach und Berater in Wiesbaden und Alzey. Bevor er sich selbstständig machte, war Noack in der Elternberatung und Familienbildung tätig. Anmeldungen per E-Mail an ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de ist erforderlich. Die Einwahldaten erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Anmeldebestätigung.