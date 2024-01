Eine erfolgreiche Bewerbung erfordert eine individuell auf die persönliche Situation zugeschnittene Strategie und gute Vorbereitung. „Job, Familie, Karriere“ nennt sich eine digitale Inforeihe für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie widmet sich am Dienstag, 20. Februar, 9 Uhr, dem Thema „Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit“. In dem zweistündigen digitalen Vortrag erfahren Teilnehmer, wie man bewährte und alternative Strategien gekonnt nutzt und sich mit seinen Unterlagen von der Masse abhebt. Unternehmens- und Personalberater Hans-Peter Leßweng erklärt zudem, wie man soziale Netzwerke sowie Online-Jobbörsen und digitale Bewerbungsverfahren beruflich einsetzen kann. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmelden kann man sich per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de. Es wird ein internetfähiges Gerät benötigt, die Zugangsdaten gibt’s mit der Anmeldebestätigung. Infos im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/chancengleichheit-team.