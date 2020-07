Die Corona-Krise hat sich auch im Juni negativ auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Vergleich zum Vorjahr ist in der Region Vorderpfalz die Anzahl der Arbeitslosen um 27 Prozent gestiegen. Dies zeigt die Monatsstatistik der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Der Rückgang der Corona-Neuinfektionen und der Neustart der Wirtschaft könnte in den kommenden Monaten die Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder verbessern. Erste Anzeichen dafür gibt es: So zeigten im Juni deutlich weniger Firmen Kurzarbeit an. „Die Betriebe in der Region kehren allmählich wieder zum normalen Alltag zurück und das nicht nur mit dem Personal, das sie mittels des Unterstützungsangebots der Kurzarbeit halten konnten, sondern auch mit neuen Mitarbeitern, die sie gerne einstellen möchten“, sagt Jeanette Pandza, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. So hätten die Arbeitgeber auch wieder mehr offene Stellen gemeldet – allerdings unter dem Niveau des Vorjahrs.

Fast 10.000 Arbeitslose in Lu

In der Stadt Ludwigshafen waren im Juni mit 9795 Menschen 468 mehr arbeitslos gemeldet als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahr sind es fast 2080 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent. Seit Anfang März sind von Ludwigshafener Arbeitgebern 1390 Anzeigen auf Kurzarbeit eingereicht worden.

Im Rhein-Pfalz-Kreis waren knapp 3950 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 60), die Quote stieg auf 4,4 Prozent. In Mannheim wurden über 13.000 Arbeitslose registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es rund 4000 Arbeitslose

mehr. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 7,5 Prozent (Vorjahr: 5,3 Prozent).