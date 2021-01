In der Maudacher Straße im Stadtteil Maudach auf Höhe der Einmündung Kurzweil ist ab Donnerstag, 14. Januar, die Fahrbahn in Richtung Mutterstadt wegen Bauarbeiten verengt. Die Arbeiten zur Verlegung von Stromleitungen dauern voraussichtlich eine Woche an, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.