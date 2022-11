Wegen Asphaltarbeiten auf der Hochstraße Nord (B44) wird die Abfahrt zur Rhein-Galerie von Freitag, 4. November, 18 Uhr, bis Montag, 7. November, 4 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Dies hat laut der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) Auswirkungen auf die Buslinien 75, 76 und die Nachtbuslinie 95 in Fahrtrichtung Berliner Platz. Die Busse fahren ab den Haltestellen Pasadenaallee (75), Hochschule (76) oder Valentin-Bauer-Siedlung Süd (95) eine Umleitung über die Heinig- und Kaiser-Wilhelm-Straße zum Berliner Platz. Die Haltestelle Rhein-Galerie kann im genannten Zeitraum in Fahrtrichtung Berliner Platz nicht angefahren werden und entfällt. Die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße wird auf der Umleitungsstrecke zusätzlich bedient, so die RNV.