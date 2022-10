Die Arbeiten auf der A650 bei Maxdorf gehen laut der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in die nächste Phase: Für die anstehende Erneuerung der Fahrbahn nach Ludwigshafen wird der dortige Verkehr am 18./19. Oktober und am 19./20. Oktober, jeweils von etwa 20 bis 5 Uhr, auf die bereits sanierte Fahrbahn nach Bad Dürkheim umgelegt. Dafür müssen in dieser Zeit beide Fahrbahnen gesperrt werden. Ab dem 20. Oktober wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung geführt. Die Anschlussstelle Maxdorf (Süd) steht bis zum voraussichtlichen Ende des Projekts im Dezember nicht zur Verfügung (Auf- und Abfahrt).

So wird umgeleitet

Die Umleitungen während der Verkehrsumlegung erfolgen über die U88 (Richtung Bad Dürkheim) beziehungsweise die U77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert. Die U88 führt auf der A61 bis zum Kreuz Mutterstadt, dann weiter auf die A65 bis zur Anschlussstelle Deidesheim und von dort über die B271 nach Bad Dürkheim. Die U77 führt in entgegengesetzter Richtung bei Bad Dürkheim auf die B271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim, dort weiter auf die A65 bis zum Kreuz Mutterstadt und schließlich über die A61 bis zum Kreuz Ludwigshafen.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Maxdorf (Süd) abfahren wollen, folgen ab dem 19. Oktober der Umleitung U97, fahren am Kreuz Ludwigshafen ab und (in Richtung Bad Dürkheim) direkt wieder auf die Autobahn auf, um dann ersatzweise die Abfahrt Maxdorf (Nord) zu nehmen. Wer mit Fahrtziel Ludwigshafen an der Anschlussstelle Maxdorf auf die A650 auffahren möchte, tut dies zunächst der U99 folgend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und wechselt dann an der Anschlussstelle Friedelsheim die Richtungsfahrbahn.

Für 1050 Autobahnkilometer zuständig

Die Sanierung der Fahrbahn nach Ludwigshafen wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen. Damit endet auch das Gesamtprojekt auf der A650, das neben der Sanierung beider Richtungsfahrbahnen auch die Installation neuer Schutzplanken, die Sanierung von Überführungen auf der Strecke sowie die Erneuerung der Anschlussstelle Maxdorf (Auf- und Abfahrten) einschließt. Planung, Bauleitung und -überwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Deren rund 1000 Mitarbeiter planen, bauen und betreiben rund 1050 Autobahnkilometer. Mehr Infos im Netz unter www.autobahn.de/suedwest.