Wegen technischer Arbeiten an der Telefonanlage der Stadtverwaltung kann es am Freitag, 2. August, von 6 bis 8 Uhr bei externen Gesprächen zu Störungen kommen. Die Arbeiten werden am Freitag, 9. August, ab 12.30 Uhr fortgesetzt. Dann sind sowohl interne als auch externe Anrufe nur mit Einschränkungen möglich. Deshalb empfiehlt die Verwaltung Bürgern an diesem Tag, sich über die Behördennummer 115 zu melden. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass es am Samstag, 10. August, ebenfalls zu Einschränkungen bei Telefongesprächen kommen kann.