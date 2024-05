Von Mittwoch, 8. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 13. Mai, 5 Uhr, wird der Bereich Tiefbau an der Hochstraße Nord (B44) in beiden Fahrtrichtungen Spundwände in Höhe des Ziegeleiwegs in den Boden rammen lassen. Für diese Arbeiten ist es laut Stadtverwaltung erforderlich, die Nordtrasse in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und Mannheim zwischen den Anschlussstellen Heinig-/Bruchwiesenstraße sowie für den Verkehr voll zu sperren. Die Sperrung erfolge in diesem Fall ausnahmsweise über einen längeren Zeitraum, da durch den Feiertag und den darauffolgenden Brückentag mit insgesamt geringerem Verkehrsaufkommen zu rechnen sei. Dies ermögliche der Baufirma, die Arbeiten an der Hochstraße Nord zügiger zu absolvieren. Die Umleitung nach Mannheim erfolge über B37/Bürgermeister-Kutterer-/Heinigstraße zurück zur B44. In Richtung Bad Dürkheim werde über Rheinufer-/Carl-Bosch-/Brunckstraße/L523 zur B9 umgeleitet.

Der Bereich Tiefbau bittet Verkehrsteilnehmer, die Sperrung über die B9 sowie über die A6 und A61 großräumig zu umfahren, da mit erheblichen Behinderungen zu rechnen sei. Die Sperrungen dienten der Vorbereitung von Arbeiten für die Helmut-Kohl-Allee, Bereich Westbrücke. Sie soll die marode Nordtrasse ab 2031 komplett ersetzen.