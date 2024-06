Die TWL Netze GmbH führt nach eigenen Angaben am Dienstag, 18. Juni, Arbeiten an einer Gashochdruckleitung in der Brunckstraße, Friesenheim, durch. Wegen des Leitungsverlaufs sei es notwendig, ein Fackelrohr auf einem Feld an der Froschlache aufzustellen. Es diene dazu, überschüssiges Gas kontrolliert abzubrennen. Bei dieser Routinemaßnahme bestünde keine Gefahr für die Bürger. Die Arbeiten beginnen laut den TWL um 7 Uhr und dauern bis 16 Uhr an. An der Großpartstraße/Ecke Bastenhorstweg könne es durch das Fackelrohr zu einem Feuerschein kommen. Die Feuerwehr und die Polizei seien über die Maßnahme informiert, die Anwohner seien nicht betroffen. Die TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.