Ludwigshafen Arbeiten an der neuen Westbrücke: Temporäre Sperrung von Parkplätzen am Hauptbahnhof

Bauarbeiten für die Westbrücke, die von der A650 über die Gleise vom Güterbahnhof zur künftig Helmut-Kohl-Allee führen wird.
Bauarbeiten für die Westbrücke, die von der A650 über die Gleise vom Güterbahnhof zur künftig Helmut-Kohl-Allee führen wird.

Innerhalb der Bauarbeiten an der Westbrücke für die künftige Helmut-Kohl-Allee kommt es von Mittwoch, 25. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. März, zu einer temporären Sperrung von Parkplätzen auf dem Bahnhofsvorplatz, informiert die Stadtverwaltung. Die Sperrung betrifft vier Parkplätze der Deutschen Bahn im Bereich zwischen dem Hauptbahnhof und dem zentralen Omnibusbahnhof. Grund hierfür sind notwendige Kampfmittelsondierungen, die im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau der Westbrücke durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Einschränkungen zu beachten und alternative Parkmöglichkeiten zu nutzen.

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