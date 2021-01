Knapp 530.000 Euro teurer wird die Sanierung der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim. Den neuen Gesamtkosten von 22,1 Millionen Euro hat der Bauausschuss am Montag zugestimmt. Zu den Mehrkosten führen unter anderem neue Möbel, die bislang noch nicht in der Kostenplanung enthalten waren. Laut dem Bereichsleiter Gebäudemanagement, Rainer Bernhard, stamme die Einrichtung teils noch aus der Erstausstattung des Jahres 1975 und sei „in desolatem Zustand“. Deshalb könnten die Möbel auch nicht zu anderem Zweck wiederverwendet werden. Für die Mehrkosten sei es aber möglich, einen neuen, erweiterten Förderantrag zu stellen. Neben einer Brandschutzsanierung beider Schulgebäude gehört zu den Arbeiten unter anderem auch die Erneuerung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen. Auch der Aufbau eines Ausweichgebäudes ist in den Gesamtkosten enthalten. Der Rückzug in das sanierte Haus 1 ist laut Stadt für die Sommerferien 2021 geplant.