An der A6 im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen werden ab Montag, 27. März, die Abfahrtsrampen zur B44 und zum Blumenauer Weg/Coleman Barracks erneuert. Wie die Autobahn GmbH des Bundes weiter mitteilt, müssen dafür ab 5 Uhr alle Abfahrten an der Nordseite der Anschlussstelle gesperrt werden. Ab Freitag, 31. März, 20 Uhr, soll zudem die Auffahrt von der B44 aus Mannheim kommend auf die A6 in Richtung Pfalz für Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Alle Arbeiten werden den weiteren Angaben zufolge voraussichtlich bis zum 3. April abgeschlossen sein. Im Zuge der Sanierung werden die Fahrbahnen der Rampen im Bereich der Anschlussstelle erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert.