Hitze und Trockenheit machen den städtischen Bäumen in Ludwigshafen zu schaffen. Deshalb ruft die Stadtverwaltung die Bürger auf, den Straßenbaum vor der Haustür zu gießen: Am besten früh morgens oder nach Sonnenuntergang, denn dann verdunste weniger Wasser in die Umgebung.

„Seit Mitte April hat es bei uns keine nennenswerten Niederschläge gegeben. Bei gleichzeitig länger anhaltenden hochsommerlichen Temperaturen geht es den Pflanzen wie den Menschen: Sie haben einen Riesendurst“, berichtet Rainer Ritthaler, Leiter des Umweltbereichs.

„Insbesondere jüngere Bäume, die ihre Wurzeln noch nicht in die tieferen Bodenbereiche geschlagen haben, brauchen das kühle Nass ganz dringend. Sie können noch keine Feuchtigkeit aus tieferen Erdschichten ziehen. Erst nach etwa zehn Jahren haben Bäume ausreichend tiefe Wurzeln gebildet, um auch tiefer im Boden gespeichertes Wasser zu erreichen. Ist der Boden ausgetrocknet, werfen Bäume Äste ab und sind für Schädlinge anfällig“, verdeutlicht Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. Sie ist beim Wirtschaftsbetrieb (WBL) zuständig für den Unterhalt und die Pflege des gesamten Baumbestands.

30 bis 50 Liter Pro Woche

Beim Gießen sollten einmal die Woche je nach Baumgröße 30 bis 50 Liter Wasser gegeben werden, damit der gesamte Wurzelbereich in der Tiefe Feuchtigkeit erhält. „Lieber einmal in der Woche richtig gießen als jeden Tag zu wenig, jedoch ist mit zehn Litern täglich auch eine Grundfeuchtigkeit zum Wohl der Bäume da“, so Ritthaler.

Dazu müsse nicht unbedingt nur das kostbare Wasser aus der Leitung verwendet werden. Im Haushalt fälle an vielen Stellen Brauchwasser an, das fürs Gießen der Stadtbäume verwendet werden könne. Man könne dazu das Wasser, mit dem man beispielsweise Salat, Obst, Gemüse und Kräuter gewaschen habe, in einem Eimer auffangen. Ebenso eigneten sich abgestandenes Mineralwasser, abgekühlter ungesüßter Tee und Kaffee oder Kochwasser von Eiern oder Kartoffeln. Das gesammelte Wasser dürfe keine Stoffe enthalten, die den Pflanzen schaden könnten. Dazu gehörten zum Beispiel Salz, Zucker, Essig und Reinigungsmittel.

Faltbare Drei-Liter-Gießkanne

Das Engagement helfender Bürger soll belohnt werden. Daher verschenkt der WBL an alle, die mitmachen und das auch zeigen, eine praktische faltbare Drei-Liter-Gießkanne. Und so geht’s: Einfach ein Foto von sich beim Gießen per E-Mail an wbl.aktion@ludwigshafen.de senden und die Adresse angeben. Alternativ steht auch der postalische Weg (WBL, Bereich Grünflächen und Friedhöfe, Bliesstraße 10, 67059 Ludwigshafen) zur Verfügung. Jeweils sollte der Betreff „Ran an die Kanne“ angegeben werden. Nach der Aktion „Ran an die Kanne“ werden laut Verwaltung alle eingegangenen E-Mails gelöscht.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zur Einwilligung gibt es im Netz unter www.ludwigshafen.de/ranandiekanne.