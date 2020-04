Die Verwaltung bittet Bürger, die Stadtbäume vor ihrem Grundstück am besten täglich mit mindestens zehn Liter Wasser zu gießen. Die Stadt selbst wässert wegen der anhaltenden Trockenheit seit 6. April, um Trockenschäden zu verhindern. Diese führten nicht nur zum Absterben des ganzen Baums, sondern verursachten auch bei Altbaumbeständen eintrocknende Kronenpartien. Das habe vermehrte Kontrollen und erhöhte Schnittarbeiten zur Folge, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Säcke für 1500 Bäume

Aktuell laufe der zweite Wässerungsgang. An 1500 Bäumen werden dabei Bewässerungssäcke mit 75 Liter Fassungsvermögen befüllt und 500 Bäume am Standort gewässert. Davon werden 1450 von externen Firmen und 550 von den eigenen Mitarbeitern bewässert, so die Verwaltung.