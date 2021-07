Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Montag die Bühne des Stadtrats genutzt, um fürs Impfen zu werben. Die Pandemie sei noch nicht überstanden, die gefährliche Delta-Variante breite sich weiter aus, und eine Impfquote von derzeit rund 50 Prozent in Ludwigshafen sei viel zu gering für eine angestrebte Herdenimmunität. Gebiete mit niedriger Impfquote seien anfälliger als andere. „Alle Experten, denen ich vertraue, raten dazu, sich impfen zu lassen. Das ist der wirksamste Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus“, sagte sie zu Beginn der Stadtratssitzung. Ein gutes Zeichen sei, dass die am Montag im Impfzentrum angelaufene Sonder-Impfaktion am ersten Tag sehr gut angenommen worden sei. „Die Leute standen Schlange vor der Walzmühle“, berichtete Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Ohne Anmeldung können sich Erwachsene ab 18 Jahren noch bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr impfen lassen. Verwendet werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Pass und, wenn vorhanden, der Impfausweis.

Derweil sind die Inzidenzwerte weiter stabil niedrig. Am Montag hat das Landesuntersuchungsamt für Ludwigshafen einen Corona-Inzidenzwert von 8,1 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Am Vortag wurde dieser Wert mit 10,4 angegeben. Aktuell gibt es 58 akute Fälle im Stadtgebiet. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert am Montag bei 15,5 (Vortag: 14,9), in Mannheim bei 7,4 (7,1).