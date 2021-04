Zum Internationalen Tag des Baums haben zahlreiche Anhänger und Politiker der Grünen am Sonntag auf die Wichtigkeit von Bäumen in der Stadtgesellschaft aufmerksam gemacht. „In den letzten Hitzesommern sind Tausende Bäume in der Stadt abgestorben, wurden aber zu großen Teilen nicht ersetzt, da es dafür keine Gelder gibt. Das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass hier die Verantwortung auf einzelne Bürger und deren Spendenbereitschaft abgewälzt wird. Das ist eine Ergänzung, aber darf nicht die Lösung sein“, meint Tenko Saphira Bauer als Sprecherin des Grünen-Kreisverbands.

„Lebende Luftfilter“

Die Bäume in der Stadt spendeten dringend benötige Kühlung, produzierten Sauerstoff, der zum Atmen gebraucht werde, und wirkten obendrein als lebende Luftfilter. „Es ist zwar je nach Sorte unterschiedlich, aber ein durchschnittlicher Laubbaum schafft es, drei Millionen Liter Sauerstoff zu produzieren und produziert 24 Tonnen wertvolle organische Stoffe. Auch verhindern Bäume Wasserabfluss von bis zu 70.000 Litern pro Jahr, dienen somit auch dem Erosionsschutz und helfen der lokalen Fauna“, betont Konstantin Fröhlich als Co-Sprecher des Kreisverbands. Er ergänzt: „Gießt den Baum vor eurem Haus, eurer Wohnung, eurer Arbeitsstätte. Mit einmal wöchentlich 100 Litern ist schon viel getan – euer Baum wird es euch im heißen Sommer danken: Mit bis zu 400 Liter Verdunstungsleistung an einem heißen Sommertag helfen Bäume, die Stadt für uns alle kühl zu halten. 2020 war in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die nächsten Jahre werden aller Voraussicht nach durchschnittlich noch heißer werden.“ Entsprechend steige die Wichtigkeit unserer Bäume, so Fröhlich. Sein Appell: „Schützen wir unsere Bäume – denn sie schützen uns.“