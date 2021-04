Für Muslime auf der ganzen Welt hat am Dienstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. Während des Ramadans fasten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das heißt: Sie nehmen Speisen und Getränke erst nach Sonnenuntergang zu sich. Ausnahmen gibt es etwa für alte oder kranke Menschen, Kinder und Schwangere. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) weiß nach eigenen Angaben um die Bedeutung des Fastenmonats für die muslimischen Gemeinden. Sie appelliert jedoch wegen der derzeit hohen Zahl an Corona-Infizierten an die muslimische Bevölkerung in Ludwigshafen, sich auch während des Ramadans an die gültigen Rechtsverordnungen des Landes und die Allgemeinverfügung der Stadt sowie an die Schutzmaßnahmen zu halten.

Nur im Kreis des eigenen Hausstands

„Auch wenn es schwer fällt, feiern Sie das Fastenbrechen nicht wie gewohnt jeden Abend mit Ihren Nachbarn und Freunden, sondern nur im Kreis des eigenen Hausstands und maximal einer weiteren Person. Seien Sie in diesem Fall – insbesondere in geschlossenen Räumen – vorsichtig, halten Sie Abstand und lüften Sie regelmäßig“, betont Steeg. Dies gelte natürlich nicht nur für Muslime. „Ich appelliere an alle Menschen in Ludwigshafen, die Situation ernst zu nehmen und sich an die Verordnungen zu halten. Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, Kontakte vermeiden, und dort, wo sie nicht vermeidbar sind, vorsichtig sind und uns an Hygieneregeln halten, können wir die Verbreitung des Virus eindämmen.“ Steeg ergänzt: „Wir bitten darum, das Nachtgebet nach Möglichkeit über Live-Streams anzubieten. An alle Moscheevereine appellieren wir, ihre Mitglieder zu sensibilisieren und sie aufzufordern, sich an die Ausgangsbeschränkung zu halten und das Nachtgebet zuhause durchzuführen“, erklärt die Beigeordnete.

Gottesdienste grundsätzlich zulässig

Nach der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wird die freie Religionsausübung geschützt. So sind Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen grundsätzlich zulässig. Lediglich Gemeinde- oder Chorgesang ist derzeit nicht erlaubt. Allerdings besteht in Ludwigshafen eine nächtliche Ausgangssperre. Das Nachtgebet kann daher derzeit nicht in einer Moschee nach 21 Uhr erfolgen. Für den Beginn des Ramadans am 13. April und für das Ende des Ramadans (Zuckerfest) am 13. Mai gab und gibt es allerdings eine Ausnahme, ähnlich wie für christliche Gottesdienste an Weihnachten im vergangenen Jahr. Somit durfte beziehungsweise darf das Nachtgebet an diesen beiden Tagen in der Moschee stattfinden unter den Hygieneauflagen der Corona-Bekämpfungsverordnung. An allen anderen Abenden während des Ramadans gibt es keine Ausnahmegenehmigung zur Ausgangsbeschränkung.