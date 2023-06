Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bevorstehende Schließung der Stifts-Apotheke in Oggersheim wird in Ludwigshafen mindestens 150 Arbeitsplätze kosten. Grund ist das angedockte Arznei-Versandgeschäft, das künftig nur noch in abgespeckter Form von der Industriestraße aus weitergeführt wird.

Die Belegschaft der verknüpften Versandapotheke „medpex“, eine der führenden in Deutschland, ist am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung über den Besitzerwechsel