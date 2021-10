400 Liter Apfelsaft ist in Oppau aus 600 Kilo Äpfeln gepresst worden. Die Streuobstwiese befindet sich am westlichen Ortsrand. Die Pflege hat die VR Bank Rhein-Neckar übernommen. Mitarbeiter der Bank halfen bei der Ernte. Der Apfelsaft soll künftig bei Kundengesprächen angeboten werden.

Der Hintergrund: Die Bank möchte weitere Schritte in Richtung eines nachhaltigen Unternehmens gehen. „Mit dem Projekt Streuobst starten wir dieses Jahr. Wir haben uns entschlossen, drei Streuobstwiesenprojekte in Ludwigshafen-Oppau, Mannheim und Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu pflegen“, erläutert Michael Düpmann. Die langfristige Initiative umfasse sowohl den Schnitt der Bäume, die Ernte der Früchte und das Sammeln von Müll, so das Vorstandsmitglied. Die Streuobstwiesen sind im kommunalen Besitz.

Zusätzlich sollen zur Lückenschließung weitere Obstbäume gepflanzt werden, darunter der „Purpurrote Zwiebelapfel“ (Streuobstsorte des Jahres 2021 in Baden-Württemberg) und auch Lokalsorten aus der Rhein-Neckar-Region, wie zum Beispiel der „Wiesenbacher Gänsgartenapfel“ aus einer Gemeinde östlich von Heidelberg. Die VR Bank arbeitet dabei eng mit Obstexperten, Naturschutzverbänden und kommunalen Behörden wie dem Bereich Umwelt der Stadt Ludwigshafen zusammen.

Als weitere Schritte zur ökologischen Aufwertung der westlich von Oppau gelegenen Obstwiese sind die Errichtung von Totholzhaufen, Insekten- und Wildbienennisthilfen geplant. „Ab dem kommenden Jahr werden Führungen und weitere pädagogische Maßnahmen für Kindergärten und Schulen auf den Streuobstwiesen angeboten“, kündigt Düpmann an.