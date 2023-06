Die angeblich hässlichste Stadt Deutschlands hat ein neues Aushängeschild: Rapper Apache 207, ein Komet am Musikhimmel. Am 9. Juni ist sein drittes Album „Gartenstadt“ erschienen. Im Duett mit Legende Udo Lindenberg stürmt er die Charts. Inwieweit hilft das Ludwigshafen? Wir haben uns umgehört – auch in seiner ehemaligen Schule.

Den Rummel um Volkan Yaman, wie der 25-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, hat 2019 sein Hit „Roller“ ausgelöst. Über 160 Wochen steht der ironische Rap-Song bereits in den deutschen Charts – ein Rekord. Den alle Jahre wieder platzierten Weihnachtsklassiker „Last Christmas“ von „Wham!“ aus dem Jahr 1984 hat er damit überholt. Seinen Durchbruch schaffte Apache 207 bereits kurz zuvor mit dem Lied „Kein Problem“. Milliarden Streams, sieben Platin- und eine Diamant-Schallplatte zeugen vom Erfolg des jungen Ludwigshafeners.

Der hochaufgeschossene und in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend auftretende Musiker mit türkischen Wurzeln ist seit über drei Jahren auf der Überholspur, füllt Hallen und Stadien und hat eine riesige Fangemeinde. In Mannheim geboren, auf der anderen Rheinseite aufgewachsen, ist der Mann mit den langen Haaren und der Sonnenbrille damit auch zum coolen Botschafter Ludwigshafens geworden. Am Montag widmete ihm das ZDF im „Heute Journal“ einen Beitrag, in dem er gut wegkam und sehr reflektiert wirkte. Apache 207 verhalf Urgestein Udo Lindenberg übrigens mit dem gemeinsamen Song „Komet“ zum ersten Nummer-eins-Hit überhaupt.

„Vergisst Heimat nicht“

Die bundesweite Resonanz wird in seiner Heimatstadt sehr wohl wahrgenommen, auch von den Verantwortlichen. „Wir verfolgen die Entwicklung von Apache 207 aufmerksam und beglückwünschen ihn zu seinem Erfolg“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom. „Es freut uns, dass er dabei seine Heimat nicht vergisst und auch seine Verbundenheit mit der Stadt deutlich zeigt – ob als Tattoo oder Albumtitel.“ Als erfolgreiches Kind dieser Stadt sei Volkan Yaman „mehr als ein Aushängeschild“ für Ludwigshafen. „Er ist für viele junge Menschen ein Vorbild und hat hier viele Fans“, sagt Keimes. „Wir glauben, dass er Inspiration und Kreativität in die Stadt zurückbringen kann und sind daher immer offen für einen Austausch zu Projekten oder Konzerten in Ludwigshafen.“

OB: Tolle Entwicklung

„Ich verfolge seine Entwicklung von Anfang an sehr genau und finde es einfach toll“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Ich gehöre zwar einer ganz anderen Generation an, empfinde es aber als hochspannend, was da musikalisch und textlich passiert. In seinen Liedern und seiner Performance schimmert unsere Stadt durch mit all ihren Ambivalenzen und ihrer Eigenwilligkeit. Das freut mich als OB und als Ludwigshafenerin. Wir hatten auch schon mehrfach Kontakt zu seinem Management, und natürlich ist er ein Aushängeschild und Botschafter unserer Stadt.“

Cover des Albums „Gartenstadt“, das dritte von Apache 207. Foto: dpa Ein junger Mann auf der Überholspur: Seine Hits brechen Chart-Rekorde. Foto: dpa Apache 207 und Udo Lindenberg haben mit „Komet“ einen Hit gelandet. Foto: T. Acke/dpa Der Musiker vor seinem ehemaligen Wohnhaus in der Gartenstadt. Foto: P. Shady/gratis Cover der Single „Roller“ von Apache 207. Foto: dpa Wegen Corona konnte die Tournee erst 2022 starten. Die Hallen waren ausverkauft. Foto: dpa Das Ludwigshafener Stadtwappen auf der Wade. Foto: Paul Shady/gratis Bei seinem Tourauftakt in der Mannheimer SAP-Arena gab bekamen die Fans des zwei Meter großen Künstlers nicht nur seine Musik, sondern auch viel Haut zu sehen Foto: Paul Shady/gratis Foto 1 von 8

Der letzte richtige Promi aus der Gartenstadt war Fußball-Weltmeister André Schürrle, inzwischen 32, der seine Kickerstiefel aber längst an den Nagel gehängt hat. Im Gegensatz zu Volkan Yaman hat er sich schon ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Eine Ehrung, die auch der Ortsvorsteher der Gartenstadt für angemessen halten würde. „Es ist toll, dass wir so einen erfolgreichen Musiker aus unserem Stadtteil haben“, sagt Andreas Rennig (61, SPD). Volkan Yaman sei auch noch oft in der Gartenstadt zu sehen. Dass er sein neues Album „Gartenstadt“ genannt hat, sei gut für den Stadtteil. „Apache ist ein Aushängeschild für die Gartenstadt. Die Verbundenheit zum Stadtteil ist noch da. Er scheint ein bodenständiger, junger Mensch zu sein, der seine Wurzeln nicht verleugnet“, meint Rennig, der den Rapper allerdings noch nicht persönlich kennengelernt hat.

„Kein sozialer Brennpunkt“

Natürlich wisse man in der Gartenstadt, dass Yaman in einem der Wohnblocks beim LSC-Areal aufgewachsen sei und dort auch mal gekickt habe – wie Schürrle. Durch seine Chart-Erfolge sei Yaman mittlerweile der prominenteste Einwohner geworden. Im Stadtteil haben schon einige Promis gelebt: Neben Schürrle der Bundesliga-Profi Nadiem Amiri (26, Bayer Leverkusen), zeitweise auch Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und Alt-OB Werner Ludwig (SPD), zählt Rennig auf. Und nun eben auch Apache 207.

„Man könnte den Namen positiv für Ludwigshafen vermarkten“, ist Rennig überzeugt. Denn der fragwürdige Titel als vermeintlich hässlichste Stadt Deutschlands habe zu einem Imageproblem geführt. Der Aufstieg Yamans zum Top-Interpreten sei phänomenal. „Er hat es binnen weniger Jahre ganz nach oben geschafft“, zollt ihm Rennig Respekt. Rap sei zwar nicht so sein Musikstil, aber der Ohrwurm „Komet“ gefällt auch dem Ortsvorsteher.

Dass die Gartenstadt wegen Rap-Musik in Berichten über Apache 207 als sozialer Brennpunkt tituliert worden ist, sieht Rennig mit gemischten Gefühlen. „Die Gartenstadt sehe ich nicht als sozialen Brennpunkt“, sagt er. Klar, die Blocks in denen Yaman aufgewachsen sei und auch die Ernst-Reuter-Siedlung seien keine schöne Viertel. Aber man müsse den gesamten Stadtteil sehen – und der sei eher bürgerlich geprägt und kein Ghetto. Yaman habe ja auch Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) gemacht, sei im bürgerlichen Umfeld aufgewachsen und kein Gangster-Rapper.

Songs Thema im Unterricht

An seiner ehemaligen Schule in West ist man stolz auf den Absolventen, der dort 2017 seine Reifeprüfung abgelegt hat. „Für die Schüler und auch uns Lehrer ist das etwas Besonderes“, sagt Jens Jourdan (57), stellvertretender Schulleiter des altsprachlichen Gymnasiums. Yaman ist für eine Filmdoku über sein Leben noch einmal dorthin zurückgekehrt. „Einige Aufnahmen sind im Schulgebäude gedreht worden und zeigen seine Verbundenheit mit der Schule. Wir mussten für den Dreh alles absperren, sonst wäre Volkan überrannt worden“, sagt Jourdan.

Im THG-Musikunterricht werden auch Hits wie „Roller“ oder „Komet“ behandelt. Ein Rapper aus einem altsprachlichen Gymnasium – passt das zusammen? „Durch den Umgang mit alten Sprachen wie Latein wird generell der Umgang mit Sprache gefördert – und das hilft auch beim Rap“, meint Jourdan. Das THG werbe nicht aktiv mit Apache 207, aber unter den Schülern spreche sich natürlich herum, wo der Star einst die Schulbank drückte.

Der Zwei-Meter-Mann mit langer Mähne gibt nur selten Interviews, und so weiß die Öffentlichkeit relativ wenig über ihn. Apache ist der Spitzname, den ihm seine Mutter gegeben hat. Die Ziffer 207 hat er nie erläutert. Der Musiker wuchs mit seinem Bruder bei seiner alleinerziehenden Mutter in Niederfeld auf. Nach dem Abi studierte ein bisschen Jura, dann kam der Erfolg mit Hip-Hop und Rap. Ludwigshafen sei seine Heimat. Er habe sich geweigert nach Berlin zu ziehen, sagte der 25-Jährige in einem RHEINPFALZ-Interview. „Egal, ob die Medien sagen, es ist die hässlichste Stadt Deutschlands. Selbst, wenn sie hässlich ist: Die Menschen machen sie schön. Ich find’s einfach geil hier.“