Wegen der Corona-Lage ist die Anzahl der Trauergäste bei einer Beerdigung begrenzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist im Zuge der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes die zulässige Personenhöchstzahl in den Trauerhallen im Stadtgebiet wie folgt festgelegt: Hauptfriedhof 52, Friesenheim 24, Oggersheim 36, Rheingönheim 36, Maudach 14, Ruchheim 20, Oppau 24, Edigheim 14 und Mundenheim 10 Personen. Entsprechend sind die Trauerhallen auch bestuhlt. Nicht mitgezählt werden Geistliche oder Trauerredner. Bei Bestattungen gilt die Maskenpflicht (OP-Masken) auch im Außenbereich. Die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen unter Wahrung des Abstandsgebotes einen festen Platz, entweder auf einem Stuhl in der Trauerhalle oder am Grab einnehmen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Geistliche sowie Trauerredner und Vorsänger unter Einhaltung eines größeren Abstandes. Die Friedhofsverwaltung ist unter der Telefonnummer 0621/504-4849 erreichbar.