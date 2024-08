Seit Juli laufen in der Frankenthaler Straße Arbeiten am Entwässerungskanal, den Gleisanlagen und Versorgungsleitungen. Am Donnerstag, 22. August, 9 Uhr, stellen sich Vertreter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Fragen und Anliegen der Anwohner in dem von den Baustellen betroffenen Bereich. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.