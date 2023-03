Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Straßenrand abgestellte Wohnwagen oder Wohnmobile verdecken die Sicht für Verkehrsteilnehmer, die aus Nebenstraßen oder Grundstückseinfahrten auf die Straße fahren wollen. Nach einem Unfall in Süd schlägt eine Anwohnerin Alarm.

Erst vor einigen Tagen hat es an dieser Stelle wieder einmal gekracht. Beim Unfall an der Einmündung der Lisztstraße in die Von-Weber-Straße in Ludwigshafen-Süd