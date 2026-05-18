Nach dem Flugzeugabsturz in Limburgerhof sind die Trümmerteile geborgen. Spuren an Häusern und in Gärten sind noch deutlich sichtbar. Eine Familie war besonders betroffen.

Am Montagmorgen sind im Limburgerhofer Norden rund um die Albert-Einstein-Allee immer noch die Spuren des schrecklichen Flugzeugabsturzes vom Samstagvormittag zu sehen. Kurz vor 11.30 Uhr ist ein Kleinflugzeug vom Typ North American T-28A Trojan über dem Wohngebiet abgestürzt. Die beiden Insassen, ein 60 und ein 66 Jahre alter Mann aus Bayern, kamen bei dem Absturz ums Leben.

Die Trümmerteile waren weit um die Absturzstelle herum verstreut. Bunte, mit Sprühfarbe angebrachte Markierungen, zeigen genau, wo etwas gelegen hat. Mal sind die Kreise größer, mal kleiner. Auf dem Gehweg stehen auch an diesem Vormittag noch vereinzelt Anwohner. Man muss nicht lange raten. Die Mienen auf ihren Gesichtern verraten einem schon aus einiger Entfernung, welches Thema gerade diskutiert wird.

Dachdecker bei der Arbeit

Zum Beispiel bei der Dame und dem Mann kurz bevor man in den Siebenbürgenweg abbiegt. Auf dem Dach des Hauses, das dem Mann gehört, sind die Dachdecker bereits am Werk. Sie müssen eine Fläche neu decken, die durch heruntergefallene Flugzeugteile zerstört worden ist und werden auch bald fertig sein. Er habe zum Glück noch Ziegeln im Haus gehabt, sagt der Mann. Mehr will er nicht sagen. Er habe am Wochenende genug erzählt. Doch eins ist ihm noch wichtig: „Die Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei und den Bürgermeister war wirklich gut.“

Der Absturz ereignete sich am Samstag kurz vor 11.30 Uhr. Foto: Christian Treptow Von den Anwohnern im Limburgerhofer Norden ... Foto: Christian Treptow ... ist glücklicherweise niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Foto: Christian Treptow Ein Flügel der Maschine sei zuerst auf dem Dach seines Hauses gelandet ... Foto: Christian Treptow ... und dann abgerutscht. Dabei ging diese Scheibe im Keller zu Bruch. Foto: Christian Treptow Schnelle Reparaturarbeiten: Am Montag sind Dachdecker schon bei der Reparatur eines Dachs, das bei dem Absturz beschädigt wurde. Foto: Christian Treptow An dieser Stelle hatte sich der Motorblock mitsamt Propeller eingebohrt. Die Teile sind inzwischen geborgen und abtransportiert. Foto: Christian Treptow Bunte Markierungen, wie hier in der Nähe des Spielplatzes am Anhalter Weg, zeigen, ... Foto: Christian Treptow ... wo die Trümmerteile des Flugzeugs heruntergekommen sind. Foto: Christian Treptow Bei der Bergung war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Foto: Doreen Reber Ein Flugzeug wie dieses vom Typ North American T-28A Trojan ist am Samstag in Limburgerhof abgestürzt. Foto: Jesse Vervoort/JetPhotos Foto 1 von 11

Anhand der Markierungen wird deutlich, welchen Weg die Zweisitzer-Maschine bei ihrem Absturz genommen hat, ehe der Rumpf in den Garten eines Hauses in der Max-Planck-Straße gekracht ist. Der Bewohner des Hauses hat die Ereignisse vom Wochenende noch sehr deutlich parat. Er sei gerade dabei gewesen, mit seiner Frau aus dem Haus zu gehen. „Wir wollten eigentlich in den Pfälzerwald“, berichtet er im RHEINPFALZ-Gespräch. Sein Sohn sei mit den Enkelkindern schon vorgefahren gewesen. Um 12 Uhr habe man sich treffen wollen.

Einschlag im Garten

Doch dann habe seine Frau auf einmal gesagt: „Ach Gott, da ist ein Flugzeug im Garten gelandet.“ Er selbst habe Explosionen gehört, und schließlich einen Einschlag im Garten. Er habe zunächst gedacht, dass der Knall vielleicht von der BASF her gekommen sei. „Es hat sich angehört, als ob zwei Lastwagen zusammengestoßen sind“, erzählt er von dem Schreckmoment. Dann habe er sofort Polizei und Feuerwehr angerufen. Kurz danach hätten sich auch schon die ersten Schaulustigen eingefunden. Sein anderer Sohn habe sich nur ein paar Minuten später gemeldet. Er hatte offenbar aus dem Internet vom Flugzeugabsturz erfahren, wollte nun wissen, ob alles in Ordnung sei.

Der Mann, der gerade darauf gewartet hat, dass jemand von der Versicherung vorbeikommt und die Schäden in Augenschein nimmt, deutet auf seine Hecke, in der eine deutliche Lücke klafft. Dort habe das Flugzeug kopfüber gelegen. Einer der verunglückten Insassen habe sich noch im Cockpit befunden. Der Mann schaut schräg rüber zum Nachbarhaus. Auch dort seien Trümmerteile runtergegangen. Aber die Bewohner seien gerade in Urlaub. Auf dem Dach eines anderen Hauses ist die Leiche des zweiten Insassen niedergegangen. Diese ist laut Polizei von den Rettungskräften geborgen worden.

Bergung durch das THW

Bei ihm im Garten habe das abgestürzte Wrack eine Schneise geschlagen „bis zum Oleander“, erzählt er weiter und öffnet das Gartentor. Der Blumenkübel des Oleanders ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ebenso das Gartenmäuerchen. Zum Glück sei von den Anwohnern niemand zu Schaden gekommen. Im Anschluss habe er mit vielen Geschädigten aus der Nachbarschaft gesprochen.

Noch im Laufe des Samstags sei das Technische Hilfswerk angerückt und habe mit der Bergung begonnen. „Dann sind auch die Leute aus Braunschweig gekommen“, berichtet der Mann. Er meint damit die Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, die ihren Sitz in der niedersächsischen Stadt hat. Am Sonntag hätten die Bergungsarbeiten bis zum Einbruch der Dunkelheit gedauert.

Vorsicht beim Rasenmähen

Er schaut sich in seinem Garten um. Ein Rechen und eine Harke lehnen an einer Vorrichtung für eine Hängematte. „Ach, die hat das THW offenbar vergessen. Die haben damit den Rasen durchkämmt und nach Kleinteilen gesucht“, berichtet der Mann. Man habe ihm auch geraten, beim Rasenmähen erstmal vorsichtig zu sein. Es sei ja nicht auszuschließen, dass kleinere Teile übersehen worden seien.

Neben dem Haus liegen kaputte Dachziegeln. Ein Blick nach oben zeigt, dass auch sein Haus etwas abbekommen hat. Und das nicht nur am Dach. Er deutet nach unten in Richtung Keller. Die Risse an einer Fensterscheibe sind auch aus ein paar Metern Entfernung deutlich zu sehen. Ein Flügel sei wohl zuerst aufs Dach gefallen und dann von dort in Richtung Keller gerutscht.

Seiner Frau und ihm gehe es gut, sagt er. „Im Augenblick haben wir keine Probleme.“ Aber er könne nicht sagen, wie das in ein paar Tagen aussehe, wenn sich die ganze Aufregung gelegt hat.