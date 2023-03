Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Brief von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an die zehn Ortsbeiräte sorgt für Wirbel. Darin bedankt sich die 59-Jährige einerseits für die ehrenamtliche Arbeit. Gleichzeitig appelliert sie an die Stadtteilgremien, sich mit Blick auf die Flut von Anträgen und Anfragen zu hinterfragen.

Ihr geht es dabei um eine Reduzierung der Arbeitsbelastung: „Durchschnittlich werden über die Ortsbeiräte 350 Anfragen und 400 Anträge jährlich an die Verwaltung