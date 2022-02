„Offenbar hat mein Schreiben eine intensive Diskussion in Gang gesetzt, wie die Zusammenarbeit von Verwaltung und Ortsbeiräten optimiert werden kann – auf eine Art und Weise, die beiden Seiten gerecht werden kann.“

So bewertet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Reaktionen der Ortsvorsteher im RHEINPFALZ-Bericht vom Donnerstag. In einem Brief an alle zehn Ortsbeiräte Mitte Februar hatte die OB an die Stadtteilgremien appelliert, sich mit Blick auf die Flut von Anträgen und Anfragen zu hinterfragen, um die Arbeitsbelastung der Verwaltung zu reduzieren.

„Das Dilemma wird deutlich“

„In den einzelnen Beiträgen wird das Dilemma deutlich, das ich aufzeigen wollte: Einerseits wird die Qualität mancher Antworten kritisiert, andererseits die lange Zeit bei der Umsetzung von Vorhaben in den Stadtteilen. Deshalb sollten wir gemeinsam überlegen, wie wir das Miteinander verbessern können und dabei den engen personellen und finanziellen Ressourcen der Verwaltung und den legitimen Ansprüchen der Ortsbeiräte gleichermaßen Rechnung tragen“, so Steinruck.

„Ich würde mich freuen, wenn mein Brief nun den Anlass bietet, in den nächsten Wochen in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Ich denke, wir kommen eher ans Ziel, wenn wir mit- und nicht in den Medien übereinander sprechen.“

Sie wissen, wo der Schuh drückt

Die OB hatte in ihrem Schreiben auch betont, dass sie das ehrenamtliche Engagement der Kommunalpolitiker schätzt: „Sie setzen sich aktiv für ihren Stadtteil und die dort lebenden Bürger ein. Sie kennen die Bedürfnisse und Anliegen ihres Stadtteiles am besten und wissen, wo der Schuh drückt“, so die OB.