Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Ankündigung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), mit den Ortsbeiräten zum Thema Antragsflut ins Gespräch zu kommen. „So gut wir das Anliegen der OB ein Stück weit nachvollziehen können, so ist es doch Aufgabe der Ortsbeiräte, den berechtigten Anliegen der Bürger ihres Stadtteils nachzugehen. Sie wissen schließlich am besten, was die Menschen bewegt. Möglich wäre aber aus unserer Sicht eine fraktionsübergreifende Festlegung, wie viele Anträge und Anfragen insgesamt in einer Sitzung gestellt werden könnten. Wir erwarten jetzt von der OB ein praktikables Diskussionsformat“, sagt Fraktionssprecher Raik Dreher.

In einem Brief an alle zehn Ortsbeiräte Mitte Februar hatte die OB an die Stadtteilgremien appelliert, sich mit Blick auf die Flut von Anträgen und Anfragen zu hinterfragen, um die Arbeitsbelastung der Verwaltung zu reduzieren. Die Ortsvorsteher reagierten mit Kritik, aber auch Verständnis. Nun will die OB den Dialog mit ihnen suchen.