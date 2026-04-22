Warum die Fraktion der Christdemokraten im Stadtrat „endlich Klarheit“ für das Ludwigshafener Südweststadion fordert.

Die CDU-Stadtratsfraktion will sich für die Zukunft des Südweststadions einbringen und bringt zur Stadtratssitzung am 27. April einen Antrag zur Erstellung einer umfassenden Machbarkeitsstudie ein. Ziel des Antrags sei es, eine fundierte Grundlage für die Sanierung und zukunftsfähige Nutzung der Sportstätte zu schaffen. Das Südweststadion sei die meistgenutzte Sportanlage der Stadt und ein zentraler Bestandteil der Ludwigshafener Sportinfrastruktur, befinde sich jedoch seit Jahren in einem sanierungsbedürftigen Zustand, so die Fraktion. „Wir brauchen endlich Klarheit über den tatsächlichen Sanierungsbedarf, die Kosten und die Nutzungsmöglichkeiten. Nur so können wir verantwortungsvoll über die Zukunft des Stadions entscheiden“, betont Fraktionschef Peter Uebel.

Perspektiven für Schulen und Vereine ausloten

Die geplante Studie soll neben dem baulichen Zustand auch Nutzungsperspektiven für Schulen, Sportvereine sowie den Breiten- und Leistungssport untersuchen. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für regionale und überregionale Veranstaltungen sowie Konzepte für eine multifunktionale Nutzung entwickelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Finanzierung. Hier sollen insbesondere Förderprogramme von Land und Bund sowie mögliche Kooperationen und Drittmittel geprüft werden. „Gerade angesichts der Haushaltslage ist es entscheidend, alle verfügbaren Fördermöglichkeiten konsequent zu nutzen. Ohne eine fundierte Planung verlieren wir wertvolle Zeit und Chancen“, betont Joannis Chorosis, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Grundlage der Überlegungen bilde der Sportentwicklungsplan der Stadt Ludwigshafen aus dem Jahr 2022, der laut CDU in die Studie einbezogen werden soll.